「海峽論壇」15日開幕 台大、世新竟被列主辦單位

2019-06-11 12:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國年度大型對台統戰平台「海峽論壇」將於15到21日在福建舉辦，論壇大會訂於16日上午10時召開，據瞭解，中國全國政協主席汪洋將出席，並將在大會開幕前會見台灣與會代表，汪洋勢必重申「習五條」與「一國兩制」。根據論壇官網公佈的議程，今年共有67場活動與各項論壇，其中台灣大學、世新大學竟被列為分支論壇主辦單位。陸委會表示，將轉知教育部處理。

海峽論壇舉辦的「海峽兩岸民生氣象論壇」，將於15日9點開幕，不過，台灣大學與中國氣象學會列為主辦單位。事實上，去年海峽論壇也舉辦氣象論壇，據中媒報導，當時福建省政協副主席王光遠、中國氣象局副局長餘勇、國台辦秘書局局長楊毅、台灣大學教授周仲島等人與會，台大就被列為主辦單位。

世新大學則是與福建師範大學、中國藝術研究院、福建社會科學院共同主辦「兩岸文教發展論壇」，台灣的私立科技大學校院協進會也主辦「海峽兩岸職業教育論壇」，至於台灣的體育總會也主辦「海峽兩岸舞龍舞獅大賽暨獅陣大匯演」。

此外，多場活動也由台媒主辦，海峽影視季活動由中國的國際廣播電視總局、福建省人民政府、台灣中華廣播電視節目製作商業同業公會、台灣中華演藝總工會、台北影音節目製作商業同業公會、台灣東森電視、台灣中天電視公司主辦，而旺旺中時媒體集團還舉辦「兩岸智庫論壇」、「金點子創意大賽」、「海峽兩岸電子競技邀請賽」等活動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法