「海峽論壇」15日開幕 台大、世新竟被列主辦單位

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國年度大型對台統戰平台「海峽論壇」將於15到21日在福建舉辦，論壇大會訂於16日上午10時召開，據瞭解，中國全國政協主席汪洋將出席，並將在大會開幕前會見台灣與會代表，汪洋勢必重申「習五條」與「一國兩制」。根據論壇官網公佈的議程，今年共有67場活動與各項論壇，其中台灣大學、世新大學竟被列為分支論壇主辦單位。陸委會表示，將轉知教育部處理。
海峽論壇舉辦的「海峽兩岸民生氣象論壇」，將於15日9點開幕，不過，台灣大學與中國氣象學會列為主辦單位。事實上，去年海峽論壇也舉辦氣象論壇，據中媒報導，當時福建省政協副主席王光遠、中國氣象局副局長餘勇、國台辦秘書局局長楊毅、台灣大學教授周仲島等人與會，台大就被列為主辦單位。
世新大學則是與福建師範大學、中國藝術研究院、福建社會科學院共同主辦「兩岸文教發展論壇」，台灣的私立科技大學校院協進會也主辦「海峽兩岸職業教育論壇」，至於台灣的體育總會也主辦「海峽兩岸舞龍舞獅大賽暨獅陣大匯演」。
此外，多場活動也由台媒主辦，海峽影視季活動由中國的國際廣播電視總局、福建省人民政府、台灣中華廣播電視節目製作商業同業公會、台灣中華演藝總工會、台北影音節目製作商業同業公會、台灣東森電視、台灣中天電視公司主辦，而旺旺中時媒體集團還舉辦「兩岸智庫論壇」、「金點子創意大賽」、「海峽兩岸電子競技邀請賽」等活動。
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海峽論壇舉辦「海峽兩岸民生氣象論壇」，台大竟掛名主辦單位。（取自網站）
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世新大學與私立科技大學校院協進會掛名海峽論壇分支論壇的主辦單位。（取自網路）
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去年海峽論壇也舉辦氣象論壇，據中媒報導，當時福建省政協副主席王光遠、中國氣象局副局長餘勇、國台辦秘書局局長楊毅等人、台灣大學教授周仲島與會，台大就被列為主辦單位。（取自網路）