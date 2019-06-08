「海峽論壇」惹風波 議員譏：盧秀燕能讓我們不受中國威脅？

2019-06-08 21:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕6月15日至21日於福建省召開的「海峽論壇」，向來是中國的統戰工具。市議員黃守達在臉書說，盧秀燕市長原打算派副市長出席，今（8）日改口不會派員出席；他質疑，這樣的「媽媽市長」，真的能保護我們不受中國威脅嗎？市府新聞局長吳皇昇表示，用片面訊息解讀令人遺憾，盼議員「勿見黑影就開槍」！

黃守達說，今年4月，台中公民社會發起的護台抗中集會，好不容易才把統促會的「一國兩制大遊行」阻擋下來；今年5月，陸委會早已正式發布，將禁止個人與團體參加涉及「民主協商」探索「一國兩制」的論壇活動。

他又說，中國統戰深入台中，市民與市議會早已表示嚴正抗議，盧秀燕還執意派副市長出席海峽論壇，等媒體揭露了風向不對了，才宣布取消。可以確定的是，如果沒人踢爆，盧秀燕仍會派代表參加海峽論壇，想必這個代表到時也是坐在台下乖乖聽訓。

黃守達說他很好奇，盧秀燕為什麼要為了中國做到這種地步？台中市長到底欠了中國什麼？需要罔顧民意到這種程度？他要求，盧秀燕應該公開說明，為什麼會有這樣的決定？為什麼決定派副市長出席海峽論壇？誰做的決定？不只是我想知道，台中市民都有權利知道。

黃守達強調，盧市長必須承諾未來都將不會派員參與海峽論壇，嚴正拒絕中國對台中市進行任何形式的統戰宣傳。

吳皇昇表示，很遺憾議員只用片面訊息就任意解讀，不經詢問的做法令人遺憾，台中市政府還沒發佈官方訊息，許多有心人士就刻意以訛傳訛，這是不太好的現象。他也指出，目前正值台中市議會定期會期間，一切都以市政為主，該論壇市府並不會派員參加。呼籲議員「不要看見黑影就開槍」，應回歸理性探討市政。

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