赴中參加「海峽論壇」？ 花縣府：未安排行程

2019-06-08 16:28

［記者王峻祺／花蓮報導］中國「海峽論壇」將在6月15日至21日在中國福建省舉行，由於陸委會上週宣布禁止國人或團體參加論壇相關的主題活動，外傳花蓮縣長徐榛蔚將與會。花蓮縣政府今下午澄清，未安排這項行程。

花蓮縣長徐榛蔚今早到新北市參加宜花東「花木蘭聯盟」簽署儀式，將與台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙攜手共創東部黃金廊帶，在婦幼、觀光、農業、多元族群文化等合作，推動3縣共榮發展。

針對外傳徐榛蔚可能出席「海峽論壇」，花蓮縣政府今下午澄清，未安排這項行程，不知消息來源為何。

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