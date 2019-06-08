6縣市正副首長申請赴「海峽論壇」 4縣市改口不去了

2019-06-08 17:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國年度大型對台統戰平台「海峽論壇」將於15日在中國福建省登場，根據地方政府向移民署申請的赴中許可資料，包括台北、台中、高雄副市長將出席，至於雲林、金門、花蓮為縣長赴會，不過，多個縣市今天出面否認將出席論壇，對此，陸委會表示「尊重」。

陸委會雖已明文禁止中央機關人員參與海峽論壇，但無法禁止地方政府組團參加。由於海峽論壇即將召開，各地方政府近來紛紛向移民署遞件申請赴中許可，截至目前為止，有6縣市的申請資料表明正副首長將率團出席，據了解，近日可能還有其他縣市送件。

不過，本報昨天報導，兩岸人士提醒，中國全國政協主席汪洋在論壇大會致詞勢必再提「習五條」、「一國兩制台灣方案」，這些地方政府正副首長恐在台下「聽訓」，影響台灣社會觀感。今天就陸續傳出高雄市、花蓮縣、雲林縣、台中市等縣市改口稱正副首長不出席或取消組團。

這名人士昨受訪表示，在「習五條」提出後，今年的海峽論壇恐會挾帶「民主協商」形式，「把這些正副首長都嚇跑了」，而地方政府雖已向移民署送件，但隨時可以取消，不見得要去。

每屆海峽論壇都有多達2、30個分支論壇與活動，按往例，在論壇召開一個月前就會在官網公佈大會主題與論壇議程，但現距離開幕僅剩一週，卻不見論壇活動資訊，相當不尋常。他研判應該是中國對於是否把民主協商、一國兩制直接放入論壇主題，內部還在爭辯。

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