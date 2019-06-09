中國「海峽論壇」 4縣市不去了

2019-06-09

6縣市正副首長提申請

〔記者鍾麗華、張軒哲、黃鐘山、王榮祥、林國賢、吳正庭、蔡亞樺、王峻祺、施曉光／綜合報導〕中國年度大型對台統戰平台「海峽論壇」十五日將於福建省登場，根據地方政府送交到移民署的申請赴中許可資料，包括台北、台中、高雄副市長將出席，雲林、金門、花蓮為縣長赴會，不過多個縣市昨出面否認將出席。對此，陸委會表示「尊重」。

年度大型對台統戰平台 15日登場

中市新聞局長吳皇昇昨指出，適逢議會開議，市府不會派員出席。高雄市政府也聲明，目前公務繁忙，高雄市府團隊擬不參與本次海峽論壇。

雲林縣長張麗善昨表示，縣議會定期會十四日結束，抽不出時間參加，目前也未規劃派人參加。花蓮縣政府也說，未安排縣長徐榛蔚出席。

金門縣長楊鎮浯則表示，金門需要走出去多交朋友，縣府團隊是否成行，仍視中央主管機關最後核准與否；台北市政府副發言人柯昱安說，市府內部還在討論是否要參加。

陸委會雖已明文禁止中央機關人員參與海峽論壇，但無法禁止地方政府組團參加。國民黨文傳會主委程美華昨表示，國民黨執政縣市是否出席，黨中央完全尊重各縣市首長自行決定。

國民黨秘書長率隊與會 並致詞

國民黨中央將由副主席兼秘書長曾永權代表黨魁吳敦義，十五日率領黨務主管前往廈門，參加「海峽論壇」開幕式活動並致詞，與汪洋會面，預定十六日下午搭機返台。

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