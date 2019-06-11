民調輸韓、郭 朱立倫說他更關心這件事！

2019-06-11 11:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕前新北市長朱立倫今天被問到，他的民調還落後國民黨內初選對手韓國瑜、郭台銘，朱立倫說，他比較關心國民黨對民進黨、柯文哲的民調，能不能贏國民黨以外的對手，才是關鍵重點，千萬不要黨內互打，造成國民黨的支持度不斷在下降，民進黨反而不斷在提升，目前黨內候選人，該上升的沒上升，不該下降的反而都在下降，這是國民黨最大的危機和問題。

朱立倫今天上午到新北市莊敬高職參觀技職教育，朱立倫表達對黨內互打的憂慮，他指出，國民黨若是繼續分裂下去、只要繼續內鬨，一定會有人漁翁得利，柯文哲在等待國民黨和民進黨的內鬨和內亂，但是民進黨最大的特點是，這個禮拜初選結束後，大概就會全部團結在一起，國民黨不斷互打的話，就會造成黨內的重傷。

對於周錫瑋繳交5百萬元保證金，抱怨「窮人沒有參選的權利」，擔心5百萬元白花了，有媒體問朱立倫會不會擔心繳5百萬元付諸流水，朱立倫回應，他若能獲得全黨團結一致，肯定支持朱立倫，共同爭取2020的勝選，那就是值得的。

對黨要求簽切結書，朱立倫表示自己持尊重開放態度，對於韓國瑜因為反送中的態度不明確被外界批評，朱立倫說，他一再強調支持香港人爭取他們法治和民主的權利，「一國兩制從來不是我們的選項」這是國人的共識。

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