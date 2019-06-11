藍營初選座談會「互打」 張亞中開砲大酸對手

2019-06-11 10:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開「總統選舉參加提名初選同志座談會」，參選人之一的孫文學校總校長張亞中還沒進入會場表達意見，就先向媒體公開他要在會中發言稿，除了痛批兩位前主席李登輝、馬英九執政經驗，還把各參選陣營酸了一頓，並宣布除了黨中央舉辦的三場國政願景電視說明會外，他要自行另外舉辦三場3個小時、全程網路直播的政策分享會，呼籲競爭對手們同台參與。

張亞中要競爭對手們捫心自問，現在所為是在利用激情來凝聚支持者的焦慮，還是用治國理念來化解支持者焦慮？作為是否有讓國民黨更團結，還是讓國民黨正在分裂？目前的做法能否贏得更多中間選民支持，還是只是在鞏固核心支持者，造成中間選民離國民黨而去？大家追求的是個人在初選的贏，還是國民黨能夠在大選的贏？

張亞中說，國民黨初選制度的因人設事、舉棋不定，已經讓前立法院長王金平認為「奇奇怪怪」而退出，造成國民黨的整體團結有了裂痕，加上特定媒體全面公開介入，讓初選一開始就有特定導向，引發參選人彼此間的齟齬，而不論是借勢還是蹭勢，在道德上有爭議的地方派系領袖也在試著主導國民黨的初選走向，雖然這樣的初選過程，可以產生「民調最高」的候選人，但是國民黨的理念、價值、路線確定了嗎？中間選民特別是青年的一群，會在大選時擁抱國民黨嗎？

張亞中還說，國民黨最大的危機始於李登輝擔任黨主席時，不惜與黑金派系結合，而且立國精神喪失、國族認同錯亂，致使理念蒼白、價值模糊，而馬英九執政八年，並沒有在立國精神、價值理念上做到撥亂反正，讓民進黨所堅持的國族認同、價值理念、政策核心，主導國民黨的施政。

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