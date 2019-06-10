南投王金平之友會 在國民黨主席家鄉成立

2019-06-10 20:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣王金平之友會下午在南投縣草屯鎮成立，縣內農會系統主導，大家高喊「選總統」，王金平說，沒聽說黨中央要找他協調，而他繼續勤走基層，相信不管黨內或全國，都有信心促進團結，化解對立。

南投縣王金平之友會下午在國民黨主席吳敦義的家鄉草屯鎮，舉行成立大會，現場號名近千人參加，現場高喊「選總統」和「凍蒜」，猶如總統初選的造勢大會。

由於草屯鎮是國民黨主席吳敦義的家鄉，因此今天的成立大會備受矚目。縣內政治人物包括：縣議長何勝豐及簡賜勝、李洲忠、王彩雲等多名議員、草屯鎮長簡景賢等巷人到場。寶島時代村董事長江欽良全程作陪並上台致詞力挺。

農會系統則除縣農會外，13鄉鎮市農會的3巨頭幾乎都到，並由縣農會總幹事曾明瑞擔任會長，曾明瑞指出，農會信用部是王金平協助，才能留下來，因此無論如何一定要支持大力協助農業的王金平。

王金平今天再度強調他「一路選到底」的初衷，現只是不參加黨內提名初選，繼續勤走基層，累積能量和資源，而這資源都是要留給國民黨用的。他也進一步解釋「延長賽的說法，表示「棒球打到九局仍平手，當然要進行延長賽」。

王金平也說，黨內不團結的問題，路線之爭、個人恩怨都比較好化解，最嚴重的是庶民與權貴的對立問題，這種階段對立最好不要繼續發展下去，否則對台灣最不利。

對於媒體提問對香港百萬人上街頭「反送中」，王金平也強調「不贊成一國兩制」，堅持民主、人權和法治的社會制度，但台灣一定要團結，兩岸也應重新坐下來談，建構和平穩定關係。

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