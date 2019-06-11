藍營初選同志座談會 周錫瑋隔空嗆郭董「窮人不能參選嗎？」

2019-06-11 10:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開「總統選舉參加提名初選同志座談會」，會議還沒召開前，在場外就已經聞到煙硝味。鴻海董事長郭台銘昨天砲打黨中央，質疑初選規則，還呼籲其他參選人在確定之前不要簽署競選公約，參選人之一的周錫瑋諷刺郭台銘應該拿出「風度」，對於郭還主張設定民調5％的參選門檻，周更駁斥說，「誰做這個決定的？中華民國民主選舉有這個規定嗎？窮人不能參選嗎？有理想的人不能參選嗎？」

周隔空對郭說，「這（公約）與初選規則沒關係，我們要選的是中華民國總統，該有你自己的風度吧！」他表示，大家參與的是國民黨的初選，不攻擊對手，沒有違法選舉行為，以及自己如果無法勝選，要有禮讓成全的精神，這不是一個做總統的最基本該有的條件嗎？

相較昨日砲打中央，郭台銘今日出席前受訪時刻意放低姿態改口說，如果還沒有開會，他在黨部門口說任何話，大家就會用五個字「砲轟黨中央」，對於自己昨日拒簽公約一事，他說，「這東西一定要等到開會完，因為如果沒開會，我在這邊發言，不尊重黨中央，這一點我非常抱歉。」

不過，郭台銘仍說，他會堅持民調要納入手機部分，並稱他準備很多資料來，並堅持在任何初選確定之前，黨中央一定要把制度遊戲規則講清楚、說明白，通過後大家就不要有意見，就不要再談，現在還沒有正式起跑，他堅持制度的重要性，任何組織如果沒有制度，就會產生問題，他希望討論制度問題時，黨中央支持制度建立在前，而不是制度修改在後。

這場座談會由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持，5位總統參選人中，除郭台銘、周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中親次出席，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜則是分別指派前立委高思博、前立委孫大千為代表參加，黨主席吳敦義親臨現場簡短致詞後即離去。吳在致詞時說，祝福每位參選人能在公平的環境中脫穎而出，表現出各自的愛黨、愛國情操，以及治理國家的卓越能力與本事，並預祝大家萬事如意，勝利成功。

會中國民黨智庫將向各參選陣營說明「國政願景電視發表會」規劃細節，以及由「民意調查執行小組」召集人黃德福說明民調作業規劃，據了解，中央提名協調小組與「民意調查執行小組」專家學者目前仍傾向維持100%市話民調，並將向5個參選陣營說明當初決定不納手機民調的考量依據。

此外，5位參選人陣營還將共同從黨中央列出的10家民調公司當中，挑選出5家委託執行的公司，日後這些民調公司還會再通知各參選陣營民調執行觀察員，一起召開民調執行協調會，說明民調題目以及磋商電訪技術等問題。

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