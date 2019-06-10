韓國瑜選總統 法新社以「民粹親中」形容他

2019-06-10 22:07

首次上稿 21:47

更新時間 22:07

〔編譯陳正健／綜合報導〕法新社9日報導高雄市長韓國瑜參選總統，文中以「民粹主義者」（populist）及「親中」（China-friendly）形容他，指稱親中立場吸引老一輩選民，但令許多年輕選民感到憂心。

法新社報導題為「民粹主義者、親中的市長參選台灣總統」（Populist China-friendly mayor to run for Taiwan president）。導言指出，韓國瑜為能夠號召大批群眾，並且希望與中國建立更緊密關係。

報導提到，國民黨正推動與中國建立更熱切的關係，此一立場吸引年長選民，但許多年輕台灣民眾對此神經緊張。

法新社指稱，韓國瑜支持者視他為「講話率直的獨行俠」（plain talking maverick）及「政治圈外人」（political outsider） ，撼動國民黨的保守政治，但批評者對他的親中言論感到氣餒。

今年3月期間，韓國瑜曾經造訪香港，與香港特首林鄭月娥等官員會面。法新社報導稱他採取了「不尋常」之舉。

法新社引述觀察家分析，國民黨黨內總統初選，主要是韓國瑜及鴻海董事長郭台銘之爭。郭台銘誓言在美中關係間取得平衡，但他在中國大量設廠，引發利益衝突之擔憂。

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