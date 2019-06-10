壯大台灣冒雨掃街苗栗 賴清德：聲援香港護台灣主權

2019-06-10 19:54

［記者鄭名翔／苗栗報導］前行政院長賴清德「壯大台灣」掃街遊行隊伍，今傍晚進入苗栗縣，雖然沿途下著間歇大雨，但仍有許多支持者熱情相迎，賴清德最終站於竹南鎮后厝龍鳳宮參香，他也再次以香港為例，強調這兩天的「反送中」遊行已上百萬人上街，證明一國兩制對民主自由的傷害，台灣不僅要聲援香港，更要守護台灣民主、主權。

賴清德今早從雲林朝天宮出發，途經台中，原訂4點進入苗栗縣，但因行程延誤近1小時，因此中途跳過原預定的頭份市，直驅竹南后厝龍鳳宮。行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻、民進黨立委郭國文、龍鳳宮主委暨國民黨立委陳超明、前民進黨苗栗縣黨部主委李貴富等人皆陪同在側。

賴清德表示，此次從屏東一路驅車北上至台北凱達格蘭大道，是以「壯大台灣、守護民主」為號召，希望鄉親能全力支持他，共同團結為台灣未來打拼。

賴清德再強調，香港百萬人上街頭反對修訂「逃犯引渡條例」，就是害怕中國透過司法更進一步控制香港，侵蝕一國兩制後就逐漸毀滅的言論、集會、遊行等自由。香港是台灣的借鏡，除了要大力聲援香港外，也要進一步維護台灣的民主、自由、主權。

賴清德發表談話後，就帶領著支持者高喊「奮鬥、奮鬥、再奮鬥；勝利、勝利、台灣大勝利」口號，隨後近百支持者要求簽名、合照，陳超明更帶頭為賴清德加油打氣，高呼「賴清德凍蒜！」賴也不忘在現場提醒支持者，已經到了電話民調時間，趕緊回家接電話。

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