賴清德彰化拜票民眾高喊凍蒜 賴：「我不會讓大家失望」

2019-06-10 14:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨總統初選民調今晚登場，參選人之一的前行政院長賴清德「壯大台灣」車隊拜票行程今天到彰化縣，雨天不減彰化人的熱情，車隊抵達最後1站彰化市的79年老店「彰化肉圓」名店時，比預定時間晚約70分鐘，民眾高喊凍蒜，要求拍照簽名，更送上加油打氣的字畫，送上大大的溫暖與擁抱，賴清德對彰化鄉親的情義相挺相當感動，他說自己會繼續努力，希望彰化鄉親繼續支持他，他不會讓大家失望。

車隊拜票行程今天上午從雲林縣跨過濁水溪進入彰化縣，從西螺大橋出發往北經過溪州、田尾、永靖、員林一路挺進彰化市，支持者高舉「賴清德2020台灣總統」看板相挺，賴清德在「彰化肉圓」店受訪時，對於鄉親迎接他十分感動並說，「我一定會繼續加油，請大家繼續支持，為了壯大台灣，大家一起努力！」

賴清德矢言若讓他當選總統，他會建立清廉勤政的執政團隊，壯大台灣、團結台灣、投資台灣，更要守護台灣而努力。

他說，車隊從屏東一路北上沿途都有許許多多的鄉親給他加油打氣，有些是放鞭炮、有些用掌聲用握手，直接送上東西，包括水、防曬、食物，這些的溫情都讓他非常感動，「我一定會繼續加油，請大家繼續支持，為了壯大台灣，大家一起努力！」

賴清德表示，他感受到彰化鄉親的熱情，彰化縣在台灣民主演練扮演關鍵角色，之前不管是在彰化或台南輔選，他聽到許許多多的聲音，大家感覺到民進黨氣勢最弱的時候，台灣的局勢又那麼樣的危急，鼓勵他出來承擔，他基於這股使命也勇敢出來承擔並參選，希望彰化鄉親繼續支持他，「我不會讓大家失望！」

有媒體問及對於總統蔡英文提到民進黨執政3年多來，國軍已比較傾向民進黨的看法為何？賴清德先是笑了幾聲然後停頓一會才回說，「繼續努力！」

賴清德來到彰化市時，民進黨現任議員賴清美、李成濟，以及前民進黨縣議員賴岸璋與現任無黨籍縣議員妻子李寶銀等人在肉圓店相迎，賴清德吃了幾口肉圓大讚好吃，也在看板上簽名提字，肉圓店老闆娘薛瑛美送上肉圓，同時邀請賴清德明年選上總統再回來吃肉圓，見證肉圓店邁入80年。

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