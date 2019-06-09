若賴清德民調勝出 蔡英文：會團結的打選戰

2019-06-09 12:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕面對媒體詢問，如果前行政院長賴清德初選勝出的話，會不會支持？蔡英文總統今天表示，民進黨是一個民主的政黨，她一定會遵從黨的決定，無論誰勝出都會團結的來打2020這場選戰，沒有所謂要不要支持的問題，「這本來就是理所當然的事情」。

蔡英文表示，我的態度一向很清楚，我很感謝我的執政團隊每一位成員，不論是現在，還是過去參加我的執政團隊，我對他們都非常感謝，也認為他們在工作上都盡了最大的力量，至於執政的成績與責任，都是我要一肩承擔的，在昨天的政見說明會上，我也講了，我會捍衛我的執政價值，我們民進黨執政的價值，也會捍衛所有的執政團隊，包括賴前院長在擔任行政院長的1年4個月的執政，也是我所要捍衛的。

針對賴清德若在初選勝出，是否會支持？蔡英文說，這我已經回答過好幾次了，我們都是民進黨員，民進黨是一個民主的政黨，那我一定會遵從黨的決定，不論是我或賴前院長勝出的話，我們都會團結的來打2020這場選戰，所以沒有所謂要不要支持的問題，這本來就是理所當然的事情。

外界質疑，民進黨黨內總統初選被批評為不對稱？對於有選邊站的情況怎麼看？蔡英文並未正面回應，僅說，謝謝他們的支持，我們的重點在於2020必須要團結一致，讓我們在大選中以團結的姿態贏得大選。

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