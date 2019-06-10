滂陀大雨中拚初選 賴清德到台中 眼睛紅了.....

2019-06-10 18:55

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨總統初選今晚登場，前行政院長賴清德今天進行車隊掃街，並在下午1點多抵達台中烏日，因中部大雨不斷，賴清德連雨衣都沒脫，短暫坐下來10多分鐘吃完便當，就在名法醫高大成陪同下，站上吉普車無謂風雨進行車隊掃街，現場支持者感動高喊：「賴清德凍蒜！」替他加油。

賴清德今天中午1點多冒雨抵達台中烏日，包括立委郭國文、台中市議員鄭功進、前民進黨中市黨部主委陳大鈞都現身相挺，賴清德穿著雨衣坐下來吃完便當就無謂風雨繼續車隊掃街行程，沿途不少民眾跟他揮手表示支持。

因賴清德明顯眼睛紅，他說因一路北上，有時下大雨有時出大太陽，加上有時候有沙或是小蟲飛進眼睛，眼睛確實有點紅，不過已經有點眼藥水沒有關係。

有媒體詢問，今天有支持者刊登全版廣告力挺，廣告中並質疑中執會修改初選辦法「蔡英文作弊是國際認證」？賴清德表示，一直很感謝鄉親的支持，但投入初選一直秉持理性競爭，並說初選過程中雖有許多波折，但他都勇敢面對，希望能贏得國人支持，未來有機會團結黨內，並凝聚社會分散力量一起打贏選戰，在明年贏得勝選。

有媒體詢問，行政院中辦副執行長吳宜臻傳出要辭職挺他，賴清德表示，對於她必須辭掉工作才能公開支持，自己覺得很不捨，認為大家都是同志，都是兄弟姊妹，黨內初選真的沒必要如此，而且未來還要團結在一起。

媒體另外詢問，蔡總統表示，「國軍跟民進黨不親」，詢問賴有何看法？賴清德表示，如果總統說的話，社會有不同意見，需由總統對外說明清楚，並說國軍報效國家不應分藍綠，遵照憲法服從三軍統帥領導，為了人民保衛國家，這樣的信念絕不能改變。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法