年增20億債務？ 竹市府：公務員加薪及推動重大建設

2019-06-10 18:37

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員陳建名與陳慶齡和張祖琰今天市政總質詢都憂心竹市的財政狀況，其中竹市107年的總負債為194.4億元，光去年就增加近20億債務，顯然財政控管出問題，擔憂竹市財政恐負債破表。

新竹市府財政處表示，竹市從90年決算總負債為17.98億，98年總負債金額增加到191.23億，103年總負債金額為190.4億，到104年市長林智堅上任後已逐年償還債務，到106年決算為止負債為175.79億，與103年度剛上任時相比，已還債14.25億元。

對於去年負債增加到194.4億，財政處強調，是因有數項重大公共建設在106年下半年陸續啟動，才會導致106年與107年的決算總負債相差18.61億，其中公務預算舉債8.29億為例，公務員加薪就佔5億；幼教補助共7500萬，關埔小學與華德福小學新建工程投入1.85億，元培街148巷拓寬工程也投入1.2億，都是重要建設。

市議員陳慶齡諷刺市長林智堅是財政考核倒數第1名，他以去年度的考核結果說，竹市在年度債務管理績效、地方政府清理欠稅情形都是倒數第1名，總考核成績77.9，是各縣市倒數第1。

其中竹市去年度年總負債194億，較106六年的175億元大幅增加近20億元，財政惡化情況日漸嚴重。

林智堅回應表示，市府團隊施政目標是要「將建設留給下一代」，且都是推動市民需要的大型交通與教育建設，才會形成107年的決算較4年前相較，約增加4億負債情況。

林智堅強調，市府推動建設獲中央超過150億元經費的挹注，但建設腳步不能停，市府會嚴守財政紀律，力求財政與建設平衡。

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