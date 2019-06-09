香港為鏡！賴清德強調千萬不能對中國存幻想

2019-06-09 21:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨總統參選人、前行政院長賴清德，今晚到嘉義縣新港奉天宮參拜，接受媒體提問香港《逃犯條例》時，強調台灣人民千千萬萬不要對中國存有幻想，因習近平在今年元月2日就已經明講「所謂九二共識，並沒有一中各表」，也就是中國只給台灣一條路，那就是一國兩制，因而台灣人要堅決反對和平協議。

賴清德指出，香港在英國時代，是個自由重視人權的地方，雖中國承諾50年不變，許給香港一國兩制，但現在香港連一國兩制都不可得，香港言論自由受到壓迫，人權也受到約束，現在又有逃犯條款，這是中國用司法力量滲入香港，壓迫香港民主、自由、人權的手段。

賴清德表示，台灣人民一定看清楚威脅台灣的中國，現在中國對台灣態度已完全不同，在這種狀況之下，對中國千千萬萬不要存有任何幻想，要堅定站在民主陣營的這一邊，善用台灣在第一島鏈的關鍵位置，在印太戰略下扮演積極的角色，共同阻止共產勢力的擴張。

賴清德強調，阻止共產勢力擴張不只是美國的事情，日本、印度、澳大利、英國、法國與德國等都參與這個事情，台灣是最直接受到侵略壓迫的國家，自然而然要站在民主陣營裡面，阻止共產勢力的擴張，同時我們也要有更高的態度，就是要協助中國民主化，因為唯有中國民主化，才有可以取得亞太地區長遠的和平，這個是台灣應該做的事情。

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