香港民眾排隊挺「反送中」他嗆韓粉：台灣人排隊卻是為了...

2019-06-09 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港許多民眾為了反對香港政府修訂「逃犯條例」，今（9）日站上街頭勇敢發聲，遊行隊伍更是大排長龍，而韓國瑜昨（8）日舉行花蓮造勢大會，也吸引許多韓粉塞爆會場，對此有臉書粉專看了相當感慨，發文表示香港和台灣都是排隊，卻是兩樣情！

粉專「不禮貌鄉民團」在臉書上轉發香港「反送中遊行」新聞，並怒嗆韓粉指「香港人大排長龍是為了反對中共指導下的惡法，但台灣人大排長龍卻是為了把中共喜歡的人選推上總統大位」同樣都是排隊，但目的卻是大相逕庭，讓他無奈大喊「何其諷刺！」。

網友看了感到無奈且認同，紛紛留言表示「台灣人很可悲，可以堂堂正正做人卻不要，偏偏想當奴才！」、「 同樣是群眾聚集，台灣卻是一群腦殘失智的含混」、「人家上街爭取自由，台灣是上街要發財...重點還是唬爛的」、「希望台灣沒有這一天」、「若大家不團結，台灣就會成為下一個！」。

也有香港網友留言打氣呼籲「香港已經被蹂躪到了『今天不站出來，明天站不出來』的地步了，台灣的各位，拜託你們守護台灣的自由了....」、「不能步香港的後塵啊！台灣的朋友！你們不像香港，你們還可以票選總統」、「明明有我們香港前車之鑑，你們台灣人還要相信中共？」。

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