對談》郝龍斌：有人要分化國民黨 韓國瑜：台灣民主被選舉汙染

2019-06-06 13:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天接受國民黨副主席郝龍斌專訪，郝指出，有人要分化國民黨，讓參選人彼此猜忌，韓說現在有「黑韓產業鏈」，黑韓可以賺錢，他認為台灣社民主、和諧已被選舉汙染，重申「寧可乾淨輸掉，也不要骯髒贏」。這段訪問今天在中廣播出。

郝龍斌也是國民黨初選5人小組成員之一，昨以中廣論壇主持人身分訪問韓國瑜，話題涵蓋總統大選、抹黑話題、議會質詢、高雄市政及年金改革話題，韓對相關議題暢所欲言。

郝詢問凱道造勢成功心情，為何2020是中華民國生存之戰?韓國瑜說，凱道造勢讓他很感動，內心衝擊很大，他認為台灣最大問題就是外交孤立，以前兩岸之間有熱線，就算美蘇冷戰時期也有，就是怕情勢誤判引發戰爭。

郝龍斌指出，最近一連串抹黑很不像話，已經像小說情節，他直指是刻意放話要分化國民黨，讓參選人間彼此猜忌，他詢問獲利的人是誰?韓國瑜說，現在有「黑韓產業鏈」，有1450，也有拿錢黑韓，令人「好氣又好笑」，但他的妻子、女兒被批判，讓他很不舒服。

他說，段宜康說他是黑道、貪汙、菜蟲，後來司法證明子虛烏有，有人建議他採取訴訟回擊，但他回頭看已經過去了，因為他要愛與包容，不過這次說他包養小三、私生女、封口費，若不提告，會讓人家以為是默認了。

韓國瑜也為「夫人干政」喊冤，他說李佳芬都在忙孤兒院、毒寶寶、急難救助等公益，但從來不大張旗鼓，因為她知道自己要做什麼事。

韓國瑜感慨地說，我們這個世代很快就過去了，所以他很急，希望能打下厚實基礎再交棒。

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