黃國昌勘惡臭養雞場 上百鄉民聲援怒罵「屏東沒縣長」

2019-06-06 10:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東樂樂等5間養雞場惡臭長期影響附近居民，近期因違法設置遭時力立委黃國昌緊咬，黃國昌昨天深夜就前來枋寮夜宿，今早準時到達樂樂養雞場，在立委莊瑞雄及縣議員蔣月惠陪同下前往現勘，但卻吃了閉門羹，加上雞場主周碧雲及縣政府都未到場，上百名原本在警戒線外聲援的鄉民不耐等候，火爆衝破警方的第一道防線，爆氣怒嗆「屏東沒縣長！」。

被譽為戰神的黃國昌，昨天深夜搭高鐵南下，就為今早的現勘，早上到場後警方先讓媒體及民眾代表進入靠近場內，但日前發出邀請函的雞場主周碧雲，卻賞戰神大吃閉門羹，而畜牧法的主管機關屏東縣政府未派員，黃國昌雖聯絡農委會主委陳吉仲，但遠在屏東市的縣政府，從頭到尾都未派員前來，烈日下的民眾開始躁動。

「人民一票票選出的縣議員卻來殘害鄉民？」有備而來的黃國昌說，經調閱資料，在2016年有關單位的現勘結論當中就已該5場雞場違法，到至今屏東縣政府完全未苦民所苦逕行處理，就是因為懼怕縣議員周碧雲及其家族的議長周典論而護航，卻放任居民生活在水深火熱之中，加上今天早已發出現勘通知，但縣政府依舊未到場，明顯包庇縱容，質疑縣府要因為一個縣議員的違法濫權，權勢沖天就廢馳職務嗎？

縣府明顯龜縮放任鄉民遭受惡臭空氣荼毒，從未到場引發鄉民怒火，上百鄉民高喊「屏東沒縣長」、「樂樂滾出去」突破警方第一道防線衝向雞場，所幸隨後被制止，這才沒讓衝突擴大。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法