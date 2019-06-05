北市議會通過重陽敬老金自治條例 讓柯決定發放金額

2019-06-05 15:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲取消重陽敬老金，引起長者不滿，議會國民黨團提案「台北市重陽敬老金致送自治條例」草案，台北市議會法規委員會今天上午逐條審查該條例，原版本有訂定重陽敬老金金額，但經議員討論後決定，並未將發放金額訂死，讓北市府自己訂定。此外，重陽敬老金財源及發放對象，議員有不同意見，因此第三條、第九條暫擱，其餘修正後通過。

台北市議會法規委員會今天逐條審查「重陽敬老金致送自治條例」草案，主計處、社會局主張發放重陽敬老金會增加市府大量支出，並說明目前台北市債務缺口，但秦慧珠認為，柯市府應參考各縣市如何進行重陽敬老金財務分配、調度，而不是拿市府的財政缺口壓議會。

由於市府主張該草案沒將預算來源載明清楚，違反財政紀律法相關規定，秦慧珠要求在場官員給出老人共餐、敬老卡補助、石頭湯計畫等財政來源以及法源依據，社會局、法務局一一查找法源依據，未料有些找不到法源，市府竟拿「計畫辦法」報告，讓秦慧珠忍不住痛批，市府想做的事可以自動去找錢變德政，根本就是雙重標準！

原國民黨版條例為：年滿65歲至未滿75歲每人1500元，75歲至未滿85歲則加碼為每人3000元，85歲至未滿99歲每人5000元，99歲以上每人1萬元加禮品一份。

議員梁文傑主張不要在條文內寫金額，像是育兒津貼條例也未寫出金額，未來還可以進行增減。不過秦慧珠表示，該條例就是要對付柯文哲，如果不訂個級距，柯文哲就會鑽洞給個幾百塊，若要不訂金額，就要等柯不是市長再說。

法規會召集人王浩表示，柯文哲自己要負政治責任，有種就去面對台北市的老人，他也認為可給北市府尊重和行政裁量權，若台北經濟好也可以多發。最後經議員討論後決定，將金額的部分刪除，僅訂出領重陽敬老金的年齡級距，發放金額則由市政府訂定辦法規定。

議員對「重陽敬老金致送自治條例」內中的第三條、第九條有不同意見，第三條規定發放對象，但部分議員認為應要有排富條款，議員黃珊珊表示，她反對全面發放，像是發放給鴻海董事長郭台銘的媽媽就是多餘，但對有些老人確實很重要。

該條例第九條為預算來源，王浩提議可用市政府公益彩券盈餘支出，他指出，過去公益彩券有不少盈餘，當年他當社會局長交接給許立民時，盈餘高達50億元，但近年公益彩券盈餘卻來越少，若設定為預算來源，還可檢視市府將公益彩券浮濫使用的狀況。

但議員簡舒培表示，公益彩券每年盈餘差異大，也不見得會賺錢，若成重陽敬老金預算來源，還要祈禱每天有人買彩券，建議設定穩定來源的歲入。社會局長陳雪紅表示，近幾年公益彩券賣不好大多都虧錢，各縣市都有這種狀況。由於第三條、第九條議員有不同意見，最後暫擱，其餘修正後通過。

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