不滿被開除黨籍 竹市議員鄭成光議會槓上黨部主委呂學樟

2019-06-05 11:29

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員鄭成光今天在市議會總質詢時槓上國民黨市黨部主委呂學樟，鄭成光說，他已被開除黨籍，但他不平的是，在去年市長與市議員選舉時，他是支持黨內的候選人，卻因未支持他不認同的議長人選就被開除黨籍，讓人心寒，更質疑黨部主委呂學樟的賓士車廠是違建，要求市府應依規取締拆除，同時他強調，自己當市議員滿40多年，即將領內政部二等獎章，對黨及市民都問心無愧。

對此，新竹市黨部主委呂學樟說，有關車廠用地問題，都已依市府相關規定辦理，有部分是程序違建，已被開罰20多萬元，如今都依規辦理補件，只是時間慢了點，絕不是違建或違規營業。

針對鄭成光被開除黨籍，呂學樟也說，自己並未參與黨中央考紀委員會的開會內容，且開除黨籍是黨中央決定，並非地方黨部決定，這部分他不予置評。

市長林智堅備詢時也強調，有關違建部分，市府一定會依規依法辦理。

市議員鄭成光說，他當過副議長及三屆議長，擔任民代已超過40年，下週還要到內政部領取40年的二等服務獎章，更拿到兩次國民黨的華夏獎章，對國民黨及民眾的服務都是盡心盡力，如今被國民黨開除黨籍，他很不平，但也相信民眾的眼睛是雪亮的，對自己的服務有信心，是禁得起考驗的。

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