黃偉哲以沙崙智慧綠能研究中心為例 「蔡賴合作、其利斷金」

2019-06-05 10:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕政府前瞻建設中的台南「沙崙智慧綠能科技聯合研究中心」施作進度順利，今天舉行上樑典禮，工程邁入新的里程碑，與會的市長黃偉哲表示，這是總統蔡英文與前行政院長賴清德共同推動的成果，2人合作，其利斷金，攜手打造台灣產業的新紀元。

今天的典禮，以熱鬧的舞獅揭幕，邀請科技部長陳良基南下主持，與各界貴賓祭拜祈福後，簽名、見證上樑儀式，他強調，該中心對國內的產業發展相當重要，隨著工程的進展，讓台灣前瞻綠能政策邁向新的里程碑。

陳良基說，中心會引進學術研究相關團隊，與產業界一起發展，以沙崙為基地，將台灣的綠能科技帶向全球。

黃偉哲則提到，該中心為沙崙科學城的蛋黃區，更是主要的腦幹，帶動研究、製造，後續更有機會擴充產能，讓更多廠商進駐，蓬勃發展。

黃偉哲說，屬於5＋2產業中的沙崙科學城計畫，為蔡英文的重要施政，賴清德在市長任內，更扮演關鍵推手，這就是2人合作，大力推動的成果。

聯合研究中心位於高鐵站東南方，地下2層、地上6層的鋼骨造辦公暨實驗室建築，總樓地板面積46600平方公尺，去年4月開工，今天上樑，目前進度近33﹪，預計明年2月完成。

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