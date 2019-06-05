賴清德：蔡英文贏不了韓國瑜 只有我才能贏

2019-06-05

〔記者陳文嬋、葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕前行政院長賴清德、總統蔡英文昨都在高雄參訪，賴回應是巧合非拚場，更以媒體民調表示，唯有他才能贏過國民黨參選人韓國瑜，總統蔡英文贏不了韓國瑜，台北市長柯文哲守不住台灣，只有他才能守護台灣。

「最後關鍵時刻支持最強候選人」

賴清德昨到高雄市鳳山區雙慈亭參拜，黨籍在地立委許智傑也到場陪同，不少民眾熱情要求合照；在走訪高雄市小港區二苓市場時，一名年輕人送來自製「台灣隊投手」標誌牌為賴加油，賴也意有所指地說：「我一定把對手三振出局！」說完哈哈大笑，但未說要三振的人是指初選競爭對手或藍營選將，留下想像空間。

賴清德表示，中國領導人習近平已開始併吞台灣進程，公開宣示九二共識沒有一中各表的空間，只有一個中國原則，台灣人民無法接受，國民黨檯面上政治人物，無論是支持簽訂兩岸和平協議或者認同九二共識，只會讓台灣主權喪失，破壞民主自由人權的生活。

賴清德指出，他瞭解基層的憂心，好不容易二○一六年民進黨重新執政，國會過半，但去年九合一選舉民進黨卻大敗，輸了二百多萬的選票，比二○○八年得票率低。民進黨處於困境，但台灣更加危險，二○二○年總統選舉關係到台灣的前途，這個大局民進黨要派誰出征？

賴清德說，初選剩最後一週，勝利是最大的價值，各家民調都證明他是民進黨內實力最強的候選人，走入基層了解民意也是如此，民進黨內只有他能打敗韓國瑜，蔡總統贏不了韓國瑜，柯文哲守不住台灣，只有他代表民進黨參選總統才會贏，才有能力守護台灣，才有能力建設國家。

賴清德請大家在最後關鍵時刻，一定要做出重要的決定，要支持實力最強的候選人，勝利是無可取代的價值，如果做其他的考量，那就只有敗選一途，敗選之後不僅民進黨輸掉政權，也可能會失去台灣的主權與民主，相信不是大家所樂見的。

賴清德昨天中午在高雄香蕉碼頭與支持者座談時也強調，美麗島事件就發生在高雄，事件後喚起台灣社會覺醒，現在才能生活在民主制度下。初選最後關鍵時刻，希望高雄民主聖地鄉親勇敢站出來相挺。

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