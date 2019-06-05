蔡英文：不二選擇 只有蔡英文

2019-06-05

〔記者方志賢、王榮祥、洪臣宏／高雄報導〕力拚連任的總統蔡英文昨到高雄多座廟宇參香，並打「政績牌」爭取鄉親支持，她說過去三年多，把所有力量集中在顧主權，並做好國防自主、外交成功，「二○二○要選擇獨立自主的現狀」、「不二選擇只有蔡英文」。

「能守住台灣民主自由的就是我」

蔡英文昨天到高雄三鳳宮、大港保安宮、林園區三元殿等廟宇參拜，包括總統府秘書長陳菊及行政院副院長陳其邁等人陪同，熱情支持者擠爆現場，民眾爭相與蔡英文握手、拍照，展現高人氣。

蔡英文致詞表示，過去三年多來，最重要的工作是顧台灣主權，「但要先做好兩件事，第一國防要自主、第二外交要成功，讓很多國際朋友共同支持我們。」現在國軍戰力已整合，國防自主過幾年就可看到台灣自製的潛艦，當台灣被打壓時，國際朋友會站出來說台灣是自由民主國家，一定要守住台灣，才能守住民主自由。

蔡英文說，「二○二○選舉是要選擇台灣獨立自主的現狀，還是要被迫走向被統一的道路？」這項選擇很清楚，「二○二○不二選擇只有蔡英文」。

蔡英文強調，她當總統，守住台灣主權、守住台灣民主自由，讓國際上的人看重台灣，並認為台灣人是值得尊敬的，台灣已是世界中的台灣，要鄉親跟著她一起走向世界。

蔡英文指出，美國智庫警告台灣二○二○若選錯總統，恐是最後一次民主選舉。她問，要選講話、立場不清楚，曖昧、妥協被迫進入統一進程的領導人，還是能守住台灣主權、民主自由的領導人？答案很清楚，「那就是我」。

對於前行政院長賴清德昨引用媒體民調，指蔡英文總統贏不了高雄市長韓國瑜，小英淡然回擊，做為一個競爭的人，在整個國政上、是怎麼樣想像未來的國政？對於我們現在的執政，他的想法跟現在執政團隊有什麼不一樣？或者是我們的價值有什麼不一樣？

蔡英文表示，對於初選，選民想聽到的是一個候選人對整個國家大政的想法，其他的政治性語言，其實都有個人判斷、不盡精準，應該回歸到整個執政的價值與國政的說明，這才是真正一個候選人該做的事。

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