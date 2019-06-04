韓國瑜白天被罵深夜開嗆 李喬如回擊：惱羞成怒

2019-06-04 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高市議員李喬如昨（3日）在議會總質詢最後一天，在議場3分鐘「單挑」市長韓國瑜，怒批韓國瑜「不及格」，韓在今天凌晨於臉書回嗆「『居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人』，這就是一個政治人物不及格問政的最高境界」。對此，李喬如回酸，韓國瑜是「惱羞成怒、轉移焦點」。

李喬如昨在市政總質詢時，將市府列席官員集體請出議場，質詢韓國瑜關於市政、總統選舉等議題，韓火氣爆發，嗆李「是非不分、不及格議員」，李也回嗆高雄市民根本都沒發大財，韓根本無心市政。

但韓國瑜似乎吞不下這口氣，今深夜在臉書回嗆「『居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人』，這就是一個政治人物不及格問政的最高境界。文末還指控「某些沒有盡到問政職責的某些議員」，「為高雄市民感到痛心，也誠摯希望下次議會質詢能看到一個公正不阿、是非分明、嚴以律己的及格態度」。

綜合媒體報導，雖然韓國瑜在文章沒指名道姓，但李喬如「對號入座」回酸，怒批韓國瑜根本是「惱羞成怒、轉移焦點」。

李喬如說，韓國瑜臉書PO之所以會這麼生氣，完全是因為被戳到痛處，才上任市長沒幾個月卻整天想著選總統，「韓市長昨天去三民區要稽查登革熱，還跑錯場你說離不離譜啊。」暗批韓國瑜根本無心市政。

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