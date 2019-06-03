單挑韓國瑜後被洗版 李喬如：用愛與包容原諒無理性

2019-06-03 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕今為高雄市議會總質詢最後一天，民進黨議員李喬如上午把市府團隊請出議場後，獨自單挑市長韓國瑜，雙方一度唇槍舌戰，場面十分火爆。稍早有不少網友湧入李喬如的臉書蓋樓洗版，李喬如也發文回應，拿韓國瑜曾掛在嘴邊的「愛與包容」，回應韓粉等網友「原諒你們的無理性」。

到李喬如臉書瘋狂洗版的網友痛罵「菜市場賣菜的大嬸都比妳有水準」、「因為高雄有妳，不只空污，還多了噪音污染」、「選你是改善我們高雄市民的生活，搞一堆有的沒得」、「妳當初有這樣質詢陳菊嗎？」「下台啦！雙重標準」。

不過也有不少人站在李喬如這邊，反駁韓粉質疑「質詢韓市長的有那一點不是事實？」「議員加油，把澎風瑜趕出高雄！」「蔣萬安的分析，讓我知道他是對的」；還有人調侃，「韓極混作夥來」。

李喬如在留言串回應，她本著善盡監督市政，並指韓所有言論都牽涉高雄市民權益，「韓市長捨高雄反毒大會及農民鳳荔節活動，跑去台北為個人政冶利益参加挺韓選總統造勢會演說但内容不實必需糾正，可惜市長不正面回答且答非所問不知檢討」，另稱「對樓上韓粉無理性也不是我臉書好友進來駡我，喬如用愛與包容原諒你們的無理性」。

李喬如也回應網友提問「為你們監督不務正業整天要選總统的韓市長呀？」「更狠質詢陳菊」、「對韓市算客氣了。下次要更嚴格，謝謝提醒」等。

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