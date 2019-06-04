花縣府「包養記者」案 傅崐萁稱不知情全身而退

2019-06-04 17:29

〔記者謝君臨／台北報導〕花蓮縣政府自前年起辦理25件「採購記者」案，砸下逾546萬元公帑，分別與14家媒體的15名在地記者議價簽約蒐集輿情，監察院今以11比0的票數，全數通過彈劾花縣府前副秘書長謝公秉、處長林金虎及科長黃微鈞；至於前縣長傅崐萁則稱對此事「完全不知情」，並未被追究相關責任。

針對傅崐萁是否涉案，監察委員王幼玲指出，約詢時，傅說縣長不會管這麼小的案子，他完全不記得有「採購記者」一事，公文上也沒提到；謝公秉則說，傅僅曾向他提及可否維持「五星級縣長」殊榮，但事後未再追問；本案並無切確證據證明傅涉此案，至於相關人的刑事責任，另由檢調釐清中。

曾擔任記者的監委王幼玲、王美玉，均對此案表示「痛心」；王幼玲說，公部門依法不得以「置入性行銷」進行政策宣導，但收買記者問題更為嚴重；王美玉則指，此案涉及「兩個背叛」，一是媒體背叛「第四權」監督政府的天職，另一則是記者背叛所屬企業；監委趙永清則說，除了政府機關，媒體也應自重。

監委調查，2017、2018年間，謝指示行政暨研考處長林金虎及科長黃微鈞，辦理「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」等25件採購案，分別與14家媒體的15名記者議價簽約，藉此蒐集輿情、撰寫文稿、拍攝照片及影片，給予每人14萬7000元至28萬3000元不等款項，花費546萬6300元公帑。

監委約詢謝時，當場播放謝與某媒體記者的談話內容；謝表示：「你就一個月給他寫一篇輿情的那個，直接交給我，啊那個費用，總是你要東採訪西採訪有一些的費用、基本的費用啦，看是5萬塊，那我叫林處長直接就提領給你，只有，只有你知、我知，還有處長…」；謝聽完啞口無言，承認確是他所言。

監委另指出，林金虎、黃微鈞辦理採購案時，未訂定標案規格，浪費公帑；規避決標公告的規定，未於指定日期內上傳公告，引起媒體輿論批評與質疑，嚴重損害政府形象及公信力；且部分標案未依契約規定驗收，有媒體繳交文稿未達指定字數，或影片長度不足，卻都過關，顯然作業草率、監督不周。

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