吳子嘉北檢開庭 疑似韓粉鬧場被法警架走

2019-06-04 14:48

〔記者黃捷／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前指控，高雄市場韓國瑜不僅在新莊王小姐家過夜，兩人甚至產下私生子。韓國瑜上週五赴台北地檢署提告妨害名譽，北檢今傳吳子嘉到庭說明，現場有疑似韓粉跑進北檢大鬧，當場遭法警架出大門外。

吳子嘉今天下午2點半開庭，他提前10幾分鐘抵達北檢，面對大批媒體圍堵，吳並未接受採訪，僅表示「出來再講」，隨即向法警報到。

而現場有疑似韓粉的張姓男子持標語衝進地檢署大吼，表示要吳子嘉「麥擱亂阿」，並說要「三問吳子嘉」，問吳是否有包柯建銘工程、是否有被柯建銘找人打、是否有找人去柯建銘家開槍，不過話還沒說完，就被法警架出地檢署門外。

記者問張是不是韓粉，張想了一下表示：「我是支持韓國瑜，但我不能代表韓粉，這樣會傷害到韓國瑜，我只代表我個人。」記者再問張的指控有沒有證據，他則回答：「只是涉嫌而已，但如果吳子嘉認為他說的是假的，歡迎來告。」

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