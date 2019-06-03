真有王小姐！王浩宇稱有個孩子5歲：沒見到爸爸

2019-06-03 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生子，還被韓國瑜告誹謗；桃園市議員王浩宇表明看過王小姐臉書、IG上百張照片，2日接力爆料，「確實有這位王小姐」，且她有個「5歲女孩」。

王浩宇5月31日在臉書曾指出，「當時我上網Google了這位「王小姐」的資訊，總共瀏覽了數百張照片」，總共保存了2張照片與1段影片，從「王小姐」的臉書可看出，她家中除了1名年幼女兒，還有她的雙親與2隻寵物，但她女兒「並沒有爸爸的角色」。

王浩宇6月2日表示：「關於吳子嘉的指控，目前的事實是如下：1.確實有這個王小姐，王小姐的生活中有個5歲孩子，這個孩子有阿公、阿嬤、兩隻貴賓狗、沒有爸爸。2. 吳子嘉所說的非婚生子年齡為10幾歲，說法兜不攏3.這個5歲女孩，無法被確認為韓國瑜的私生子。」

王浩宇補充：「最後，這根本不是重點，重點還是一個草包現在要選總統了，台灣該怎麼辦？」不少網友認為王浩宇的說法有諸多疑點，留言質疑「你在圓謊嗎」、「推給別人就好了，原來噢」、「這樣真的會害死很多人耶」、「覺得被耍了」；也有網友支持王浩宇，留言表示「吳子嘉曾說，小孩實際年齡有再修正的空間」、「讓他選啊，又不是召集了600萬人直接宣布當選」。

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