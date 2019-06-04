韓國瑜凱道造勢很成功？ 范世平：他的天花板和危機

2019-06-04 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日出席韓粉在凱道舉行的總統造勢活動，讓許多韓粉嗨爆，主辦單位宣稱現場湧入40萬人，但台北市議員梁文傑打臉酸，「凱道容量就是7萬5人左右」。對此，台師大政研所教授范世平認為，「即便有40萬人參加這場造勢，恐怕是韓的天花板，這是韓的危機」。

「韓國瑜贏得了初選，贏得了總統嗎？」范世平在臉書表示，「韓粉」6月1日在凱道大造勢，韓國瑜說40萬人參加，警方評估大約11萬。但就算是11萬人也是不簡單，郭台銘敢辦嗎？韓國瑜繼續在8日於花蓮造勢，22日在台中，他的媒體聲量將維持不墜，如此在黨內初選的勝出機會大增。

范世平說，這次「韓粉」造勢可說是「同溫層」的大凝聚。特別是近來韓國瑜遭受許多批評，在市議會受到議員的嚴厲質詢卻回答不佳；加上許多過去「挺韓」的團體、媒體與名嘴出現倒戈郭台銘的現象；特別是在這場造勢前幾天又發生吳子嘉指控韓與新莊王小姐的婚外情，都讓「韓粉」感到極度焦慮與憤慨，更希望給韓支持與送暖。

「但即便有40萬人參加這場造勢，恐怕是韓的天花板，這是韓的危機。」范世平指出，若韓國瑜不能吸引更多中間選民與年輕人，即便他能在黨內初選中勝出，要能在總統大選中獲勝，恐怕不容樂觀。

他提到，特別是高雄市政千絲萬縷，市民對韓國瑜的期待與檢驗有增無減，韓是否有辦法繼續兼顧市政與選總統，是一個結構性的問題。

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