斥資逾68億的陸軍砲校遷移大進展 湯山大道完工

2019-06-03 13:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕現址在台南永康的陸軍砲兵學校，將搬至關廟，斥資逾68億元，因有助於地方繁榮，眾所期待，預計3年後完成，直通營區的湯山大道已先竣工，今天熱鬧通車，可望加速遷建案開發。

砲校遷址關廟一案，包含原永康替代設施的興建與既有設施的搬移、湯山營區、2條聯外道路、新虎山訓練場、南169線改道等，2012年計畫啟動，全力執行中。

新建的關廟湯山大道，從砲校營區起，連接台19甲線，因中間橋樑方式穿越鹽水溪上游與福爾摩沙高速公路，採懸臂施工法，能夠搶先完成，頗為不易。

今天的通車典禮，市長黃偉哲、立委王定宇、議員郭鴻儀，還有國防部與各界貴賓共同剪綵，地方鄉親也到場見證，氣氛熱烈。

剪綵後，黃偉哲等人在年逾9旬的新埔里耆老張吳玉盞與吳楊菊蕋陪同下，步行、巡禮湯山大道，接著到路祭現場上香、參拜，感謝神明保佑工程順利。

市政府工務局長蘇金安表示，因砲校新址，對外僅能靠狹窄的部落小路，十分不便，才會在遷建計畫啟動時，開始規劃新闢便捷的聯外大道，也提供軍方搶修與救助通行之用。

除了總長近1.4公里的湯山大道之外，還新建了1條10米寬的聯外道路，從國三與新二街起，連接砲校，約有0.9公里，合計工程經費7.48億元。

黃偉哲說，砲校遷移，地方爭取已久，從行政院宣布執行，再經方案規劃、啟動，迄今有15年，得來不易，正逐步實現中。

黃偉哲指出，遷建案雖然動用了龐大的資源，但有助於永康與關廟的地方繁榮，對砲校、國防部，以及台南都市發展更是三贏。

砲校遷建案，連同湯山營區與訓練場，面積約93.5公頃，以新埔、下湖等里為主，完工後，包含官士兵、學員等，預估將有逾2600人進駐。

王定宇提到，透過遷建案，為周邊爭取道路工程與建設，總計斥資約90億元，都由營改基金支付，沒有用到市政府的經費，不造成台南財政負擔，又有助於地方發展，造福鄉親，感謝國防部的力挺，以及各界的支持。

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