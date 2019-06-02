恢復18％再起對立？朱立倫：民進黨羞辱軍公教才造成對立

2019-06-02 22:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜主張取消年金改革、恢復18%年金制，總統蔡英文擔心再次挑起對立。對此，前新北市長朱立倫今表示，年金改革是民進黨先造成對立，當時破產迫切性最高是勞保，但民進黨卻不碰，且常使用羞辱字眼對付軍公教，才會造成社會對立的氛圍。

朱立倫今下午與高雄「朱隊友」見面，他受訪表示，年金改革需要很合理，且顧及信賴保護原則，過去民進黨改革是選擇性、粗暴性，未來必然要做部分調整，至於如何調整，他已提出完整方案。

對於黨內初選，朱立倫批民進黨執政3年被意識形態綁架，國民黨要重新站起來，不是為了一個黨個別利益或一個人個別利益，而是為了台灣共同的目標。

朱立倫強調，他相信自己是最適合、最強的，但民調像一陣風、一陣雨、一陣潮、一陣浪，因為太多民調，上個月的情況與下個月情況都不一樣，就像民進黨3個月前、2個月與現在就不一樣，到下下週做出來結果，大家都可預料誰會贏。

朱立倫說，國民黨要推出最強的，但過程比好不比爛，國民黨是一個團隊，像一個球隊，現在是選秀會，過程有人說他像佛系戰法，未來對付民進黨，他一定是最有戰力的，但對國民黨自己人，他則是最溫和、最包容且最團結的，因為是自己人，因為7月提名後，大家要團結在一起，所以初選過程中不要傷害自己人。

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