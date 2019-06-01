黨內互打！ 韓國瑜喊恢復年改 郭台銘嗆：空頭支票誰不會

2019-06-01 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出政府應恢復年金改革的主張。對此，國民黨總統初選郭台銘酸說，「沒有餅做大，今天一切都是空談，開空頭支票誰不會」，直言這都是選舉的空談。

郭台銘今（1）日參加DFC（Design For Change）分享大會，他表示，自己有3個孩子、8個孫子，對教育問題一向非常關懷。郭台銘會後受訪時被問到，韓國瑜認為現在年改制度對軍公教警退休人員不公平，主張政府應恢復過去的承諾，對此郭台銘回應，「沒有餅做大，今天一切都是空談，開空頭支票誰不會」暗酸韓國瑜拋出這議題是不切實際。

郭台銘指出，若沒有找到財源就急著喊要恢復年改，「沒有增加我國的外銷，沒有增加稅金、沒有抽富人稅」等等，那喊要恢復年改就是選舉的空談，他也強調自己不是一個講空話的人。

針對韓國瑜喊要恢復年改，總統蔡英文也在臉書表示，希望韓不要忘記政府「花了多少力氣，才把在財政懸崖邊的年金制度拉回來」，強調年改是任何一個黨執政都必須面對的問題，「前人沒解決的，我們只能扛起來完成」。

國民黨總統初選參選人郭台銘1日參加第九屆DFC（Design For Change）分享大會，對於對手韓國瑜拋出的年改主張，認為政府應恢復過去的承諾，他表示「沒有餅做大，今天一切都是空談，開空頭支票誰不會」。（記者簡榮豐攝）

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