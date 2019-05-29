韓國瑜答詢稱年改要恢復承諾 鄉民噓爆：又再幹話！

2019-05-29 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天在議會總質詢時，針對軍公教年金改革提出自己的看法，認為現在的年改制度對軍公教警推修人員不公平，強調政府對這些人的承諾不應該悔改，應當要恢復。對此，鄉民們不以為然，直批「又再講一對空話幹話了！」

高雄市議員吳益政今天在議會總質詢時表示，想要參選總統或立委的人應該要對年改提出看法，並要求韓國瑜表態。韓國瑜表示，軍公教人員每月薪俸較少，但退休後保障較多，過去這些公務人員就是為了一個安定，願意犧牲只有一次的青春來服務人民，沒想到現在年金改革以後，政府不守信用，讓這些人退休生活失去保障，活越老領越少，相當不公平。

韓國瑜認為現在軍公教相關基金的管理機制要檢討，舉例新加坡、大馬的軍公教基金管理績效是6個百分比，香港也有4至6個百分比，但台灣僅2個百分比，表示「如果我們管理這麼差，把軍公教退休金交給新加坡管理不就好嗎？」，「這是政府承諾的，政府財政是困難，但政府的信用更重要，政府信用蕩然無存，這個影響太大，而且軍公教可說是整個國家最大的中流砥柱。」

韓國瑜批，民進黨的年改制度讓現在的軍公教人員惶恐不安，強調政府承諾不能悔改，這部分要恢復。指出如若要改革，要先獲得多數軍公教同意；至於軍公教基金管理的部分，中央也必須提出新的辦法來提升效能。

新聞被分享到PTT 之後，讓不少鄉民噓爆，「是不是腦袋裝水泥？大家都知道不應該改，阿事實就是不改會破產阿！」、「嘴巴喊效率，嘴巴治國，那我也可以當總統」、「草包就用那張直銷嘴就可以提升基金效率」、「效能管理？你他媽先每天準時上班」、「先騙票，選上再雙手一攤擺爛說無法，韓導套路啦！」、「不改就破產齁，錢從哪來？反正他選前承諾選後跳票也不是第一次，目前政壇『政見跳票王』他當之無愧」。

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