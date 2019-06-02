中防長嗆統一「不惜一戰」 陸委會：破壞和平的禍源！

2019-06-02 16:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共國務委員兼國防部長魏鳳和今天上午在新加坡舉辦的「香格里拉對話會議」中發言聲稱：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。」陸委會今天嚴正譴責中共對台威脅言論，並重申「中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國」，也批評中共是是危害與挑釁台海與區域和平穩定的禍源。

美國代理國防部長夏納漢（Patrick Shanahan）與中國國防部長魏鳳和昨天與今天分別在香格里拉會議中發言提及台灣；夏納漢昨重申美國對台安全承諾，主張不能以威嚇解決台海爭端；魏鳳和今天強勢回嗆，在「中國與國際安全合作」演說中就台灣問題闡述立場說，台灣問題事關中國主權和領土完整，「世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂」。

魏鳳和甚至以美國總統林肯為比方說，林肯打贏南北戰爭、防止美國國家分裂，「美國統一不可分割，中國當然也統一不可分割」。魏鳳和接著說，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，「必將不惜一戰、不惜一切代價堅決維護祖國統一」。魏鳳和並稱，中方願以最大誠意、最大努力爭取和平統一前景，但決不承諾放棄使用武力。

陸委會今天回應此發言，嚴正譴責中共「中國軍隊不惜一戰」、「絕不承諾放棄使用武力」等威脅言論。陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中共在國際場域揚言動用武力威脅台灣及區域安全，台灣絕不接受。

陸委會並批評，北京當局霸權擴張的野心，不但衝擊兩岸和平穩定，更挑戰國際規範及秩序，已造成區域國家的不安及憂慮，而其倡議「和平發展」也早已被國際公認為世紀謊言。

陸委會指出，中共在「習五條」後，擴大對台政軍威脅及統戰分化力度，解放軍機艦頻繁在台灣周邊巡航，脅迫台灣接受其錯誤的「一國兩制」主張，更滲透台灣社會呼應其立場。陸委會提醒各界注意中共在國際及兩岸間操作「反民主、反和平、更進一步訴諸戰爭的企圖」，才是造成台海與區域情勢緊張的主因，是危害與挑釁和平穩定的禍源。

陸委會強調，台灣處於抵禦集權擴張的最前緣，會持續強化自我防衛能力、捍衛國家主權及民主體制、堅守2300萬台灣人民自由選擇未來的權利。台灣會積極與理念相近的國家深化合作，在印太地區扮演負責任的夥伴角色。

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