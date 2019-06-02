中防長「香格里拉對話」強硬發言 被指錯過和平良機

2019-06-02 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕亞洲年度安全會議「香格里拉對話」5月31日至6月2日在新加坡登場，中國國務委員兼國防部長魏鳳和2日在演說中，點名批評美國的印度－太平洋政策，更放話中國將「不惜一切代價統一台灣」。《美國之音》引述觀察人士指出，魏照本宣科式的發言，使中國錯失一個讓國際社會重新評估其霸道行徑的良機。

據報導，魏鳳和在演說一開始，即宣稱中國將堅定不移地走和平發展道路，但1分半後開始連連砲轟美國，指中方注意到美方在大會中談到對印太地區的構想，但「不論什麼構想，都不能帶有軍事同盟性質，不能侵害他國利益」，尤其對於美方在台灣、南海問題上的「錯誤言行」，北京將「堅決反對」。

身穿人民解放軍將軍制服的魏鳳和，指責美國「毫無道理地實施自己制定的台灣關係法」，嗆聲「任何分裂中國的企圖都不會成功，任何對台灣問題的干涉都注定失敗」，並撂話「如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，只能不惜一切代價進行戰鬥。」

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國力量研究小組主任葛來儀（Bonnie Glaser）對此表示，魏鳳和無視美國代理國防部長夏納翰前一日相當和氣的談話，仍生硬地唸出演講稿，使中國失去與美國化解分歧的機會。

她進一步指出：「夏納翰的談話帶有和解的口氣，魏本可順著那些發言，說他也認同美中應發展合作關係，但魏沒有這樣做，他的演講稿可能完全沒有做出相應修改。」她還表示，與會的國家中，無一不視中國為「惡霸」，北京等於浪費一個讓各國對其重新評估的機會。

夏納翰1日批評某些「行為者」利用軍事和經濟手段破壞區域穩定，甚至威脅印太周邊國家、影響他國主權，但並未直接點名中國。針對台灣問題，他一如以往地表示，美方將依《臺灣關係法》供台防衛性武器，並強調不應以威嚇方式解決台海分歧。直到演說後半段，夏納翰才提及中國，且著墨於美中合作的機會。

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