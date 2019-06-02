國民黨宜蘭立委初選 呂國華出線

2019-06-02 10:43

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣籍立委黨內初選，今公布結果，由前宜蘭縣長呂國華以33.104%勝出，險勝第2名的宜蘭縣議員黃定和1.117%。

民調結果，黨員劉燦輝獲得11.837%的支持率、國民黨宜蘭藍天志工團長李偉華獲得23.272%、呂國華獲得33.104%、黃定和獲得31.987%。

呂國華說，感謝縣民對他的相挺，讓他能夠順利勝出，但第2階段的選舉更加艱難，需要所有鄉親朋友的力挺，他有信心能夠打敗民進黨的現任立委陳歐珀。

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