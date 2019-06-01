白色恐怖創傷會世代交替 政治受難者兒：轉型正義很重要

2019-06-01 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天（1日）在臉書宣布，行政院促進轉型正義委員會在過去1年來，已撤銷5837件威權統治時期不當的刑事有罪判決，「還給受難者及家屬們一個遲來的公道。」對此，當中一名受難者蘇鎮和的兒子也在臉書寫下感想，並強調轉型正義的重要性。

原PO表示，他的父親蘇鎮和在1962年就讀大學期間，因前民進黨主席施明德入獄，然而2人平時無來往，只是初中的同班同學，「國民黨一路捉到施過去的所有同學，包括雄中校長與老師都被抓去問話。我爸說那時初中同班同學大部分都因此被抓入獄。真是無理的莫須有！」

原PO說，現年79歲的父親從19歲被關到31歲，到了40歲生下他，事發後57年才被宣告無罪。原PO回憶童年時期，他的父親暴躁易怒，動不動就吼人打罵，直到他長大才知道自己已經得了「發展性創傷」（Developmental Trauma），而父親更是在坐牢期間罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD），儘管事件過去，身體和情緒還停在創傷的當下。

他解釋，教養方式會遺傳，「於是父親的創傷造成小孩的創傷，當我長大為人父後，我的創傷也會造成我孩子們的創傷，於是一代接一代。白色恐怖的影響會這樣世代交替下去。」幸運的是，他發現自己的問題，並想辦法痊癒自己童年的傷痛，「至少，不要讓它複製到下一代。」

最後，他感慨，2000年陳水扁當選總統，直到19年後民進黨才做到轉型正義，「這是多不容易的一步。」他在底下留言區更強調：「事情還沒完咧，無罪怎麼夠，他要申請國賠！上吧，老爸！」

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