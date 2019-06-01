王惠美要哭了？台中接辦台灣燈會傳缺錢 準備用這招...

2019-06-01 12:10

〔記者張軒哲／台中報導〕明年台灣燈會因為彰化縣表示財政困難棄權，由台中市遞補主辦，但最近卻驚傳原本跟中央信誓旦旦財源沒問題的中市府，卻在最近向中央開口表示缺口1億，要求補助，這不禁讓了解上情的政壇人士嘆：這錢如果給了，讓彰化縣情何以堪？

據指出，當初王惠美因財政問題棄權時，曾被彰化縣民反彈大罵，而台中市長盧秀燕爭取的背後，也是因為轉進到台中市擔任觀旅局長的柯文哲市長「大學姐」林筱淇，向中央一口答應經費4億台中市府可以承擔，再加上台中曾有主辦過台灣燈會的經驗，因此中央才會放心同意。

未料，今年已近過半，台中市府卻傳出「口袋空空」，目前燈會經費仍無著落，非但迄今沒有送出追加預算，甚至傳出可能一邊向中央爭取補助，一邊可能要動支明年預算舉辦台灣燈會。

台中市府觀光旅遊局指出，2020台灣燈會主燈區選定在后里馬場與森林園區，在市區圓滿劇場文心森林公園設置副燈區，以2015年台中辦台灣燈會為例，總經費支出5億元，中央補助3000萬，其他需市府編列經費與民間募款，共同點亮2020鼠年台灣燈會。

但目前台中市府財源困窘，預估辦理燈會預算約5億元，打算向中央申請1億元補助，但中央恐只能補助3000萬元。交通部與台中市府針對明年燈會有開過一次工作會議，原則上以2015年台中羊年燈會舉辦模式為基準。

台中市觀旅局表示，2020台灣燈會籌辦經費預估約5億元，正朝編列市府預算、爭取中央補助及尋求民間贊助等方式籌措推動中。要先等中央確定核定函的總數，確定補助多少，市府才會編列自籌款。

而政壇人士則嘆，當初台中拍胸脯保證財源足夠，如今又要向中央要補助，現在預算也沒追出，今年屏東燈會辦得如此亮眼，不知明年台中主辦，會不會因為經費的問題，效果受到影響？

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