有史來頭一次總統看牽亡歌 蔡英文：敬佩又驚豔

2019-05-31 12:41

〔記者楊金城／台南報導〕中華文化總會拍攝《匠人魂》系列短片，找尋台灣百工百業在地職人，現任會長蔡英文總統上午在台南後壁區嘉苳里本協庄參加「匠人魂#17土地吟遊人」少年師林宗範影片發表，現場觀看全由男扮女裝組成的「風中燈」牽亡歌團表演，蔡英文說，傳承傳統藝術可謂英雄出少年；總統觀看牽亡歌，有史以來頭一次，蔡英文不避諱，還說很驚豔，也承諾在傳承傳統藝術路上，不會讓匠人們孤單。

蔡英文說，她多次來後壁，後壁有總統府國策顧問黃崑虎、黃崑濱，現在又有29歲的林宗範，後壁出能人，真是一件恭喜的事情，後壁是個好所在。

中華文化總會上午在製月琴師林宗範的後壁嘉苳里家中發表第17支「匠人魂#17土地吟遊人」短片，突顯在地匠人傳承藝術一生懸命的精神，年僅29歲的林宗範從國小開始就無師自通製作月琴和獅頭，四處請益木工技巧，製琴資歷近20年，也組成「風中燈」牽亡歌團，他擔任法師，團員平均不到30歲，男扮女裝唱牽亡歌。

「風中燈」牽亡歌團現場表演牽亡歌，蔡英文總統、文化總會副總會長江春男、台南市長黃偉哲等人觀看，不時拍手。

蔡英文說，台灣不少民間傳統藝術很美麗也令人驚豔，但不少人忘掉了，看到林宗範願意傳承台灣文化資產，身為總統，要謝謝他們；蔡英文指林宗範走的路比一般正規的路要更寬廣，不會讓他們孤單。

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