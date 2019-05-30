議員提施打HPV疫苗請教新市、金門 柯P：我就是專家

2019-05-30 16:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為了預防子宮頸癌，新北市、金門縣等9縣市提供國中生免費施打人類乳突病毒（HPV）疫苗。但北市議員秦慧珠發現，北市未補助積極推動施打HPV疫苗，要求市府動用第二預備金提供國中生施打該疫苗，若不懂可以請教新北市、金門縣政府，柯文哲則直言，哪裡需要請教，他自己就是專家，要打疫苗要有個計畫。

秦慧珠今日下午在北市議會市政總質詢指出，HPV疫苗注射有9個縣市施打，比北市府還窮的雲林縣、金門縣等，為了孩子健康都自己花錢補助讓孩子免費施打，北市卻完全沒有，中央去年補助提供1萬個名額讓北市國一生施打，但打到現在才1千多個名額，完全不努力。

秦慧珠還說，「你（指柯文哲）夫人陳佩琪告訴你可以推動施打輪狀病毒疫苗，一下子就答應用二備金，肺炎鏈球菌疫苗也有用二備金補助市民施打，花2億6千多萬元」，但可以預防子宮頸癌的HPV疫苗，新北市從10年就開始打，台北市都沒有打，中央有給補助名額也不積極推動，她要幫孩子請命，除了國一生施打，國二、三年級學生也應動用二備金施打。

衛生局長黃世傑答覆表示，有評估過若要納入施打，每年預算增加2700萬元左右，秦慧珠說，二備金動用2億6000多萬施打輪狀、肺炎鏈球菌兩種疫苗，再拿2700萬給國二、國三生施打，才增加5000多萬元，比照新北市、雲林、金門縣等孩子享受這樣的保障。

黃世傑則說，因為HPV疫苗有不少爭議，所以態度比較保留。秦慧珠則說，其他縣市施打也沒有爭議、沒有人被告，黃表示，確實有很多不良的反應。

柯文哲也表示，他上任後曾經評估過HPV疫苗的施，但先從輪狀病毒與肺炎鏈球菌先做，要不要增加施打HPV疫苗，專業問題專業評估。

秦慧珠認為，可以動用二備金，優先補助孩子施打。柯文哲對此允諾，好吧！這一條可以討論，「我自己是醫生，當時市長室會議有討論，認為是優先順序的問題」。

秦慧珠則說，二備金用不完也是繳庫，為了孩子健康應該施打HPV疫苗，柯文哲承諾，將成立專案小組，施打要有長遠的計畫，能夠COVER多少；秦慧珠當場建議可以請教新北市或金門縣就好了，柯文哲則說，，「我哪裡需要請教，我自己就是專家，要怎麼打要有計畫。」

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