柯市府養名嘴團？ 北市議員：不可以又領薪水又領通告費

2019-05-30 15:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府培養名嘴團？台北市長柯文哲幕僚包括市府副發言人柯昱安、陳冠廷、黃瀞瑩等人，都曾多次上政論節目辯護市政。但市議員游淑慧質疑，柯文哲的子弟兵一邊領市府薪水、一邊領通告費，甚至有人去了33次，通告費高達10萬，要求柯文哲應該管束一下。柯對此僅說，會依法行政。

柯文哲赴台北市議會市政總質詢第2天，市議員游淑慧拋問，一個公務員上政論節目，跟市政行銷有關嗎？柯文哲卻回說：「我們現在也很少去啊，去的不多。」

聽到柯文哲回應，游淑慧冷笑說，「都還坐在我旁邊喔」，她算過，去年1月到現在，市府人員共去110次，其中某親信就33次，這其中還有29次是衛生局的同仁去，但沒有領通告費，因要恪遵公務員的職務規範。

游淑慧指出，通告費在國稅局認定是薪資所得，公務員不能領其他薪水，為什麼柯的子弟兵可以這樣又領薪水又領通告費，還有人一領33次，已經超過10萬元，一邊領高薪，說自己是做市政行銷，卻都在講政治，只有柯的子弟兵才有特權。

她語酸質疑，哪個同仁可以每次開記者會做市政行銷可以領500元的津貼？要求柯管束一下，至少請假上通告，請假也不扣薪，但額外領通告費，對其他北市同仁不公平，雖然市政有必要辯護，但應該請假，否則就會變成不當得利。柯回應「依法行政啦！」

游淑慧表示，對啦，不然就變成養名嘴團；她和人事處長溝通過，可以替市政辯論，但但既然已經領薪水，公務員的身分不能額外能再領通告費，包括機要顧問也一樣。

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