漢光演習》讚揚官兵表現 嚴德發：絕對有信心使敵奪台失敗

2019-05-30 13:18

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕國軍「漢光35號演習」實兵演訓「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」今日在屏東登場，國軍發射1萬4000發各式彈藥，場面相當壯觀、震撼。國防部長嚴德發今日發表精神講話時，也大力肯定國軍表現。嚴德發表示，這些演訓充分展現三軍部隊平時勤訓精練的成果和高昂戰志，並展現國軍官兵不服輸、不怕苦、不畏難的士氣和鬥志。而他也多次對國人表示，國軍絕對有信心、有能力迫使敵人奪台任務失敗。

嚴德發表示，包括今日的聯合灘岸殲敵實彈射擊、昌隆農場的空降與反空降、加祿堂海灘的登陸與反登陸，均充分展現三軍平日勤訓精練成果和高昂戰志，無論是計畫作為、後勤補保、指揮管制、到精準打擊，都顯示國軍是支專業、能戰、敢戰的鋼鐵勁旅，有信心必能貫徹三軍統帥蔡英文總統對國軍「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」的指示，肩負守護家園的重責大任，成為國家發展最安定的力量，實現對人民最莊嚴的承諾。

嚴德發表示，針對中國軍力不斷擴張，不放棄武力犯台，透過頻密遠海長航訓練、戰機蓄意跨越海峽中線等文攻武嚇手法，企圖破壞區域穩定和台海安全。中華民國國軍是支仁義之師，始終秉持不求戰，也絕不畏戰的理念，當國家安全與人民生命受威脅，國軍必將挺身而出。日復一日的勤訓精練，戮力戰訓本務，以最嚴格的要求、最高的標準，檢驗我們的訓練成效，以塑建具有堅實戰力的軍隊。

嚴德發引用古羅馬軍事作家韋格蒂烏斯之言表示：「你想要和平，就要準備戰爭。」建構一支可恃戰力的軍隊，就是確保和平最好的方式，唯有當我國實力夠堅強、決心夠堅定，才能嚇阻敵人不敢輕舉妄動，確保國家安全無虞。「勝利」是國軍唯一的建軍備戰目標，我們現在所流的汗，是為了將來在防衛作戰中獲得勝利做準備、打基礎，這也就是軍人存在最重要的價值與意義。

嚴德發說，他曾經多次對國人表示，國軍絕對有信心、有能力迫使敵人奪臺作戰失敗。透過本週漢光演習的實兵驗證，無論是空軍在彰化戰備跑道起降、海軍在花蓮外海東部海域的演練，以及今日滿豐訓場的灘岸殲敵，每位國軍官兵弟兄姊妹展現出來不服輸、不怕苦、不畏難的士氣與鬥志，相信在座的貴賓和父老鄉親，一定都會認同他的說法，必定對國軍更深具信心。

嚴德發表示，美國五星上將麥克阿瑟曾說：「石頭是最堅硬的，但是更堅硬的是我們崇高的戰志，受到理想的指引，便能征服跟鍛造最堅硬的頑石。」台、澎、金、馬幅員雖小，但是2千3百萬軍民同胞團結一致，同心同德；我們軍隊的規模然不大，但是戰力強、士氣高，有信心捍衛國家的民主、自由跟主權。全體官兵將繼續秉持三軍統帥「以『實』建軍」的期許，在不同崗位堅持相同的信念，踐履保衛國家、守護人民的承諾。

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