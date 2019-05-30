漢光演習》「CM-34雲豹甲車」火力兇猛 首度亮相成亮點

2019-05-30 12:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「漢光35號演習」實兵演訓，今天在屏東滿豐靶場進行「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，模擬敵軍對我國三棲方式襲擊我國潮屏地區後，三軍、陸航部隊藉由榴彈砲、火箭砲、飛彈、機砲等多種武器殲敵，首度正式演習亮相的「CM-34 30公厘機砲型雲豹甲車」，以及全女性組成的女砲班，更吸引國內外媒體關注。

演訓從8點40分展開，國防部長嚴德發親臨校閱，模擬狀況為敵軍登陸船團在海空火力掩護下，主力指向南部登陸，先由空軍F-16、IDF率先登場投彈，緊接著海軍濟陽艦及光六快艇在外海炸射，陸航阿帕契及眼鏡蛇攻擊直升機從空域搭配反擊，接著雷霆2000及標槍飛彈輪番出擊，重砲及M109A2、M110A2等自走砲也展現兇猛火力，9點14分左右完成演訓，整個緊湊過程約30分鐘結束。

針對各界關注的「30公厘機砲型雲豹甲車」，軍方表示，107年年初開始小批量產，經研發整合組裝，去年底開始量產，所搭載的30公厘鏈砲的砲塔是向美商Orbital ATK採購的MK44鏈砲，能在2000公尺射程內貫穿垂直100至110mm均質裝甲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力，軍方也向美國原廠購買40萬發的30公厘穿甲彈。

去年曾登場「天雷操演」的全女性砲兵班，今年仍參與漢光，全副武裝加上熟練操作，整個演訓過程如未細看，都難以發現有全女性組成的陣容參與演習，更引發國內外媒體好奇，在演訓後還重新操演供國外媒體了解；砲長張佳瑩強調，體能雖不如男性，但平時強化訓練體能下，實戰絕不輸給男性士官兵。

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