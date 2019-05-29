質詢國小校長挪用公款 3藍營議員罕見圍剿韓國瑜

2019-05-29 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會今天持續進行總質詢，國民黨議員李亞築指控路竹區下坑國小校長洪秀熒私自挪用家長會款，並盜刻家長會章，質疑是不是因為洪秀熒是高雄副市長洪東煒胞妹的因素，教育部調查4個月都沒下文。李亞築要求市府給個交待，更嗆聲韓國瑜「我知道你要選總統很忙，我怕你明天就要去選總統，今天就要給我答案！」

今天高雄市議會質詢時，李亞築指稱洪秀熒未經同意刻家長會長印章，領取家長會帳戶款項27萬3260元，疑有偽造文書之嫌，委請教育部調查了4個月也沒有下文，質疑是否因為洪秀熒是洪東煒胞妹的關係特殊？對此，教育局長吳榕峯說不出重點，要求洪東煒起來解釋，沒想到洪東煒極力想為胞妹辯解，連國民黨團總召曾俊傑也看不下去，像韓國瑜放話：「市長你之前有說過你的團隊不能容許有特權，因為她的身分敏感，副市長的妹妹，現在跟家長會長鬧成這樣了，你們還不處理，你還在這裡坐得下去，你的副市長態度是這樣？」

韓國瑜隨後也要雙方情緒先緩和下來，並重申市府不容許任何特權，將會指示政風單位調查。除了李亞築、曾俊傑二人，連向來力挺韓的同黨議員邱于軒今天也罕見烙狠話，表示人民今天會支持韓國瑜是因為相信高雄會改變，但現在時間過去了，他們這些身為民意代表的人承受著空前的壓力，因為人民看不見實際的成果...。

影片請見31:02：

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