再戰中執會》 黨內籲儘速底定初選辦法 「勿沒收中執會」

2019-05-29 12:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今繼續討論總統初選日程相關事宜。黨政人士表示，基層希望民進黨儘快底定初選各項辦法，也呼籲民進黨主席卓榮泰展現智慧，顧全大局，依職權讓會議順利進行，今天就能底定總統初選事宜，不要發生外界擔心「沒收中執會」的狀況。

中執會上週討論總統初選日程相關事宜，包括24名中執委提案修正民調辦法，初選民調手機、家戶各半，對比式民調納入國民黨韓國瑜與台北市長柯文哲等。上週會議，多數中執委支持修正民調辦法，僅前行政院長賴清德子弟兵、中執委林俊憲反對。

卓榮泰上週三中執會時，發表一篇預先擬定、措詞強硬的發言，表示若協調到最後參選雙方還是無法形成共識，那麼他就要遵守黨內既有的制度規範與已經公告的規則辦法，不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則，隨即宣告會議休息，當天並未處理相關提案。蔡英文陣營對此大表不滿，質疑這是形同沒收中執會的民主議決，「這不是沒收中執會，什麼是沒收中執會？」

黨政人士表示，上週中執會，黨主席未處理相關議案即宣布散會，又導致總統初選拖到今天會議再討論，基層已經相當焦慮，希望民進黨儘快底定初選各項辦法，呼籲卓榮泰體察基層的心情，展現智慧，顧全大局，依職權讓會議順利進行，今天就能底定總統初選事宜，不要發生外界擔心「沒收中執會」的狀況。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法