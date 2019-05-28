韓國瑜捲「王小姐」事件 他曝：後面恐有「很多資料」

2019-05-28 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前在節目中爆料，指稱檢調單位偵辦菜蟲案時，掌握高雄市長韓國瑜多年前在新莊王姓女子家中過夜的畫面，韓國瑜27日強調，抹黑應該適可而止，他選市長時已經歷嚴格考驗。對此，資深媒體人鍾年晃認為，這件事後面恐怕還有「很多資料」還沒有出來。

鍾年晃27日晚間在三立《鄭．知道了》表示，他認為「王小姐」事件不在韓國瑜是否打麻將，重點是有沒有「王小姐」這個人，但韓國瑜親信黃文財已證實確有此人，因此大家關注的是，韓與這名王小姐有什麼關係。

鍾年晃分析，這件事可能只是的起點，因為如果單純是打麻將卻可以被講成這樣，那後面恐怕還有「很多資料」還沒曝光。

針對「王小姐」事件一事，韓國瑜27日首度回應，強調抹黑應該適可而止，他選市長時已經歷嚴格考驗，且來高雄後沒打過一場麻將。他還說，為什麼吳子嘉董事長說檢調，但檢調偵查不是應該不公開嗎？為什麼半個月前前行政院長賴清德跟立委吃飯整個會曝光，是不是國家公權力真的進入來當打手？這是不對的。

對於遭質疑「國家公權力當打手」，台北地檢署27日找來相關承辦人員製作筆錄，同時翻查相關案件卷證，確認都沒有吳子嘉所說的相關畫面，晚間也發布新聞稿澄清，強調「『無』吳所指之錄影畫面，吳姓媒體人爆料之消息與本署無涉。」

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