自經區議題跟宜蘭沒關係？林姿妙講完秒被議員打臉

2019-05-27 11:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙3月份曾與國民黨縣市長簽立自經區草案連署書，但今上午在縣議會，被民進黨縣議員該議題有無參加，林一度回「還沒」，又被問到什麼是自經區，林姿妙則回「就是要讓台灣發展」；至於與宜蘭有無關係，林回稱「沒關係」不過，秒被民進黨縣議員陳俊宇打臉「有關係！」

陳俊宇指出，自經區內的6港1空1農業特區，其中的1港就是蘇澳港，「怎麼會沒關係？」中央既然有想法，縣府也要做好準備，未來政策才有辦法交棒。

陳俊宇說，高雄希望設置自經區，但宜蘭縣民擔心的卻是農產品的影響，未來台灣列管的830項農產品，都可能開放，如鳳梨、土豆生產比台灣低，未來若傾銷回台，影響甚鉅「縣長知道嚴重性嗎？」

隨後民進黨議員陳文昌舉自經區、自貿區兩項，交由林姿妙解釋，林姿妙又跳躍式回答「我們都希望台灣經濟好」。

陳文昌批評，縣長明明3月19日還與國民黨15縣市長，簽立自經區連署書，連簽署什麼都不知道，還忘記自己有簽，到底在簽什麼？為何蘇澳港要劃入自經區，什麼好處？

但林姿妙又答「當然是要讓經濟好呀」，隨後舉手請秘書長回答，陳文昌見狀，無奈幫林姿妙解答，自經區簡單就是法規鬆綁、農業加值、稅務減免，不要只顧著跑攤，「跑攤跑到傻了」。

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