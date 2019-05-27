首度回應「王小姐」韓國瑜：來高雄後沒打過麻將

2019-05-27 10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，指檢調單位掌握高雄市長韓國瑜多年前在新莊王姓女子家中畫面，引發外界揣測？韓國瑜今首度回應，強調抹黑應該適可而止，他選市長時已經歷嚴格考驗，且來高雄後沒打過一場麻將。

韓國瑜說，選過高市長已經過非常嚴厲、嚴格的考驗，連30年前創辦的臺北縣客家同鄉會，27年後也被查帳，這只是其中一個例子。

他表示，所以這一連串，這一段時間，不管是抹黑、中傷、造謠、似有若無、失真若假、是真若幻等，事實上這兩年來已經歷非常多，包括上個禮拜大家說20年前他喝酒手放哪？今天大家說我2、3年前睡在哪啦等？他認為抹黑應該適可而止。

他進一步指出，為什麼吳子嘉董事長說檢調，但檢調偵查不是應該不公開嗎？為什麼半個月前賴清德前行政院長跟立委吃飯整個會曝光，是不是國家公權力真的進入來當打手？這是不對的。

且他在台北農產這段時間，所有帳都被抱走，12張傳票全部搜查，有問題早都應該爆發出來。

至於打麻將的事情，韓國瑜說明當初不是公務員，到了高雄市後到現在，沒有打過一場麻將，剩下問題將委請黃文財說明，自己就不再評論。

這事起因美麗島電子報董事長吳子嘉日前在節目上爆料，指檢調單位掌握高雄市長韓國瑜、多年前在新莊王姓女子家中畫面，還稱韓的親信黃文財也在場；對此黃文財26日出面受訪，澄清王女是他介紹給韓國瑜的，平時下班有空會跟韓去她家打麻將。

黃文財說，王姓女子住在新北市新莊區，以前經營書店，跟她認識非常久，約10年前在一個飯局介紹給韓國瑜認識，當時韓還不是北農總經理，他們偶爾會去王女家中打衛生麻將，如果韓國瑜不需去看拍賣時，有時會留下來打到天亮，但倆人都是下班後才去，也有其他朋友在場。

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