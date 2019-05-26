雙城論壇考驗柯P 徐永明批：沒必要接受中國考試！

2019-05-26 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（26）訪日本行程結束，緊接著6月底將登場「台北、上海雙城論壇」考驗，對此他表示「說到考試就是我們的專長，每次都很認真準備」，不過對此，時代力量立委徐永明批評：「想選台灣總統，沒必要接受中國考試，主考官就是台灣人民」。

據徐永明臉書貼文，他表示柯文哲說好聽是考試，其實就是走上和國民黨政治人物一樣的老路，明明是想選台灣總統，卻要到中國接受面試。徐永明批評，柯文哲長期附和北京講「兩岸一家親」不夠，現在又進一步提出「友中」政策，雖然這個說法已被華府智庫批評講不清楚。

徐永明認為柯文哲對選總統一事不用這麼隱晦；對於公宅政策跳票、大巨蛋懸而未決、雙子星陷入中資疑雲，但他民調仍有機會與國、民兩大黨一搏爭總統之位，他認為「友中」政策就是要搶游移的淺藍選票。

他還提議，或許柯文哲可以先從用華為手機開始。尤其當國際開始封殺華為時，若能用行動落實「友中」，北京一定會給柯市長考試滿分。

貼文最後他強調，為了選票卻屈服於北京，這樣的交易值得嗎？他希望，柯文哲莫忘初衷，「你的民調會高，是因為人民對藍綠失望，而不是容忍你和北京搞曖昧，尤其在國家主權這題，完全沒有接受中國考試的必要」。

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